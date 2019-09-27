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Відставка Данилюка – фейк

В одному з українських ЗМІ з’явилася інформація, що голова РНБО Олександр Данилюк подає у відставку. Проте інформація виявилася неправдивою.

Відставка Данилюка – фейк

Один з українських інформаційних сайтів розповсюдив інформацію про відставку голови  РНБО Олександра Данилюка.

У коментарі Фактам ICTV прес-секретар чиновника запевнила, що новина неправдива та не знає, звідки з’явилися подібні чутки.

Читайте: План РФ з федералізацією Донбасу не пройде – Данилюк

Олександр Данилюк з гумором відреагував на новину у Facebook, попросивши підкинути ідей для працевлаштування.

Раніше Данилюк заявив, що після закінчення війни на Донбасі Росія заплатить компенсації.

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