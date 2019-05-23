PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Не референдум, а опитування: Зеленський про мирні домовленості з РФ

Володимир Зеленський заявив, що винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей з Росією не має законодавчої ініціативи.

Не референдум, а опитування: Зеленський про мирні домовленості з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.

Під час зустрічі з громадськими активістами президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

– Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми, – сказав Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Читайте: Переговорів з Росією не буде – Зеленський

Нагадаємо, під час виступу на IForum Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.

Джерело: Адміністрація Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Позачергові вибори: чому Зеленський розбалансовує ситуацію
Петиція за відставку Зеленського зібрала понад 25 тис. голосів
Держава у смартфоні: Зеленський розповів, як запровадять інновації
Переговорів з Росією не буде – Зеленський
Сергій Бабак про майбутнє школи: вчителі-фрілансери та підручники-вікіпедії
Зеленський назвав Росію агресором
Це не нова політика! Вакарчук про референдум щодо мирного договору з РФ
Перші призначення Зеленського загрожують відтоком інвестицій – Фіала
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка