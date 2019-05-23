Володимир Зеленський заявив, що винесення на референдум питання про укладення мирних домовленостей з Росією не має законодавчої ініціативи.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства.
Під час зустрічі з громадськими активістами президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.
– Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми, – сказав Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.
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Нагадаємо, під час виступу на IForum Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.