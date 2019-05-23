PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Переговорів з Росією не буде – Зеленський

На питання журналістів, чи будуть переговори з Росією, президент України Володимир Зеленський відповів, що “ні”.

Переговорів з Росією не буде – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський перед початком виступу на IForum заявив, що переговорів з Росією не буде.

Читайте: Призначення Зеленського

На заході президент вибачився за те, що відвідувачам доводиться проходити через рамки, і пожартував, що хтось із присутніх придумає альтернативу рамковому контролю.

Нагадаємо, під час виступу на IForum Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.

Джерело: Громадське

Фото: Адміністрація Президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Позачергові вибори: чому Зеленський розбалансовує ситуацію
Петиція за відставку Зеленського зібрала понад 25 тис. голосів
Не референдум, а опитування: Зеленський про мирні домовленості з РФ
Держава у смартфоні: Зеленський розповів, як запровадять інновації
У РФ священик напав із ножем на ченця
Сергій Бабак про майбутнє школи: вчителі-фрілансери та підручники-вікіпедії
Зеленський назвав Росію агресором
Це не нова політика! Вакарчук про референдум щодо мирного договору з РФ
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка