На питання журналістів, чи будуть переговори з Росією, президент України Володимир Зеленський відповів, що “ні”.

Президент України Володимир Зеленський перед початком виступу на IForum заявив, що переговорів з Росією не буде.

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На заході президент вибачився за те, що відвідувачам доводиться проходити через рамки, і пожартував, що хтось із присутніх придумає альтернативу рамковому контролю.

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

Нагадаємо, під час виступу на IForum Зеленський публічно визнав Російську Федерацію агресором.