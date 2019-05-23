Німеччина спрямує кошти на реалізацію нового проекту з реконструкції та автоматизації підстанцій Укренерго.

Німеччина надасть Україні €24 млн на модернізацію підстанцій Укренерго та інтеграцію енергосистеми України в ENTSO-E.

Представники Німеччини підтвердили намір надати Україні в рамках технічного і фінансового співробітництва фінансову допомогу в розмірі понад €80 млн для реалізації реформ у певних галузей.

– Зокрема, €24,5 млн спрямують на реалізацію нового проекту з реконструкції та автоматизації підстанцій Укренерго Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС в європейську об’єднану енергосистему) III, – зазначив заступник директора Укренерго з інвестицій Володимир Кудрицький.

Він пояснив, що це дозволить значно підвищити надійність передачі електроенергії і забезпечити технічну відповідність обладнання та роботи мережі стандартам і вимогам ENTSO-E.

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