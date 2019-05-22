Україна отримає €500 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу за умови продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х’юго Мінгареллі заявив, що Україна отримає другий транш макрофінансової допомоги за умови співпраці з МВФ.

– МВФ – одна з умов. Україна повинна знаходитися в програмі з МВФ, щоб отримати нашу макрофінансову підтримку, – сказав він.

Читайте: Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Він додав, що є й інші умови, але щодо них поки триває діалог з українською владою.

У зв’язку з цим невідома конкретна дата отримання траншу.

Раніше радник президента Зеленського з макроекономіки Олег Устенко розповів, що Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму фінансування після виборів.