Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи вважає пріоритетними для себе і Збройних Сил.

Керівник Генштабу вважає, що найголовнішим завданням є збереження життя і здоров’я особового складу.

– Найвища цінність – це людина, – зазначив командувач.

Руслан Хомчак визначив основні напрямки діяльності Збройних Сил.

Він пропонує позбутися корупційних схем, припинити застосування принципів ручного управління та показового “окозамилювання”.

– Забезпечити функціонування управлінської вертикалі в усіх ланках з дотриманням прав і обов’язків командирів відповідно до законодавства, – сказав командувач.

Начальник Генштабу вважає необхідним провести інвентаризацію майна та ухвалити рішення щодо нестачі та втрат. Посадовці, які допустили правопорушення і розкрадання мають бути покарані.

Хомчак вважає, що потрібно забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО і розробити систему військово-патріотичного виховання, яка базується на європейському виборі України.

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Керівник Збройних Сил збирається оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони держави, а також перевірити забезпечення безпеки арсеналів, баз та складів.

– Армія підніматиме рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, органів військового управління та штабів. Визначальними у заходах підготовки має бути не кількість, а якість, – зазначив керівник Генштабу.

У Збройних Силах планують проаналізувати стан власного забезпечення і внести корективи з урахуванням потреб військових.

Хомчак хоче налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, щоб залучити громадянське суспільство до реформ.

Хомчак запевняє, що збирається забезпечити адекватне та ефективне застосування сил та засобів по тих, хто порушує Мінські домовленості.

Нагадаємо, що 21 травня президент України ВолодимирЗеленський призначив начальником Генерального штабу Руслана Хомчака.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ