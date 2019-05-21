Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак, якого президент України Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу, народився у Рівному.

Біографія Руслана Хомчака

Закінчив Московське вище військове командне училище.

Проходив службу в НДР, а після у Білоруському Червонопрапорному військовому окрузі.

Протягом семи років служив у 24-й окремій механізованій бригаді у місті Яворів у Львівській області.

Після закінчення Національної академії оборони України повернувся в цю ж бригаду, але вже начальником штабу.

Чотири роки був командиром 300-го окремого механізованого полку в Чернівцях.

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У квітні 2005 року очолив 72-у окрему механізовану бригаду у Білій Церкві Київської області.

З 2009 року працював начальником штабу 8-го армійського корпусу.

У травні 2012 року був призначений на посаду командира 6-го армійського корпусу.

У листопаді 2013 року 6-й армійський корпус був переформований у командування Південь і Хомчак став виконуючим обов’язки командира. Також у цей час він очолював Дніпропетровський гарнізон.

Під час війни на Донбасі обіймав посаду командувача сектору Б сил АТО і очолював операцію із взяття Іловайська.

З 2016 року був першим заступником командувача Сухопутними військами України.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу.