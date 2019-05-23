Уряд, Міненерго і НКРЕКП погодили механізм компенсації шляхом покладання спеціальних обов’язків на державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго за аналогією з ринком газу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що це правильне і логічне рішення.

– Логіка такого рішення – за аналогією з ринком газу. Є державна компанія Укргазвидобування, яка поставляє населенню газ через державну компанію Нафтогаз України за спеціальною ціною. На червень така ціна становить трохи більше 8,6 тис. грн за 1 тис. м³. За великим рахунком, йдеться про субсидії, які держава виділяє для покриття різниці між ринковою ціною на енергоресурс і встановленим тарифом, наприклад, на газ або електроенергію, – зазначив Юрій Корольчук.

За його словами, немає в світі такої практики, коли недержавні, а приватні компанії, які видобувають газ, поставляли його населенню за механізмом PSO. Покладати спеціальні обов’язки на приватних учасників ринку Корольчук вважає дивним і нелогічним рішенням.

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– Дивні і подвійні стандарти – на ринку газу у нас винятково державні компанії поставляють газ за PSO, а на оптовому ринку електричної енергії нехай і приватні компанії мають спеціальні зобов’язання. Наскільки мені відомо, позиція всіх міжнародних партнерів полягає у тому, що механізм PSO на ринку електроенергії повинен поширюватися тільки на державні компанії на ринку газу, – вважає Юрій Корольчук.

Експерт упевнений, що пропозиції і заяви про необхідність перекладення PSO на приватні компанії щодо постачання електроенергії схожі на банальну дрібну провокацію і можливість спробувати “вставити палки” в реформу ринку електроенергії.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на Енергоатом та Укргідроенерго спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, президент першої Енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію на Енергоатом.