PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Субсидии населению должны платить госкомпании – Котко

Президент первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию на Энергоатом.

Субсидии населению должны платить госкомпании – Котко

Василий Котко считает, что это позволит избежать роста тарифов для населения.

– Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично.

Мы нашли решение – возложить субсидирование на Энергоатом. Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения, – сказал Котко.

По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией Энергоатом, будет действовать некоторое время, 1 или 2 года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня.

Читайте: Введение рынка электроэнергии выгодно для потребителей – Энергоатом

Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения популистскими фантазиями.

– Такие заявления – это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года, – это Энергоатом и Укргидроэнерго, – сообщает Котко.

Энергоатом посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть.

– Возможно, еще можно добавить Укргидроэнерго. Цены у гидро будут самыми высокими – они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она – самая дорогая, – подчеркнул президент первой энергетической ассоциации Украины.

Напомним, что Энергоатом настаивает на своевременной реализации реформы рынка.

Источник: Українські новини

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Энергоатом настаивает на своевременной реализации реформы рынка – Сергей Бедин
Рынок электроэнергии можно вводить поэтапно – Воллер
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля – еврокомиссар Шефчович
Введение рынка электроэнергии выгодно для потребителей – Энергоатом
Повышение тарифов после энергореформы не будет – политолог Кушнир
Нужно открывать энергорынок с 1 июля – Владимир Погойда
Запуск энергорынка в июле не отразится на тарифах для населения – Сергей Сажко
ЕС хочет, чтобы продвижение реформ в нефтегазе и электроэнергетике шло быстрее – Мингарелли
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка