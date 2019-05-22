Президент первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко поддержал предложение правительства возложить компенсацию тарифов на электроэнергию на Энергоатом.

Василий Котко считает, что это позволит избежать роста тарифов для населения.

– Сегодня то, что население не доплачивает в тарифах, перекладывается на промышленных и бюджетных потребителей. В новом рынке этот механизм невозможен, а повышать тарифы в два раза для населения нереалистично. Мы нашли решение – возложить субсидирование на Энергоатом. Сама компания не против, ведь рассчитывает, что цена реализации электроэнергии со вступлением в силу рынка с июля вырастет, и она сможет и заработать, и помочь с тарифами для населения, – сказал Котко.

По его мнению, механизм, предусматривающий субсидирование тарифов для населения компанией Энергоатом, будет действовать некоторое время, 1 или 2 года. После чего тарифы будут поднимать до экономически обоснованного уровня.

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Комментируя заявления некоторых экспертов о том, что обязательства по субсидированию могут быть возложены и на частные энергокомпании, кроме государственных, Василий Котко назвал такие мнения популистскими фантазиями.

– Такие заявления – это популистские фантазии. На самом деле, есть две компании, в которых прогнозируется существенный рост тарифа, рост цены на их продукцию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года, – это Энергоатом и Укргидроэнерго, – сообщает Котко.

Энергоатом посчитал, что он получит достаточно много, чтобы и компенсировать тарифы населения, и заработать. Это госкомпания, и, как временное решение, такое может быть.

– Возможно, еще можно добавить Укргидроэнерго. Цены у гидро будут самыми высокими – они будут продавать электроэнергию в пиковые часы, а она – самая дорогая, – подчеркнул президент первой энергетической ассоциации Украины.

Напомним, что Энергоатом настаивает на своевременной реализации реформы рынка.