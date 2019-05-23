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Факти / Україна

ЦВК назвала дату початку виборчого процесу на виборах в Раду

Виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня, а оскарження указу президента про достроковий розпуск парламенту марне.

ЦВК назвала дату початку виборчого процесу на виборах в Раду

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук повідомила, що 24 травня в Україні розпочнеться виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради.

Це відбудеться наступного дня після публікації відповідного Указу президента України Володимира Зеленського.

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– Сьогодні, 23 травня 2019 року, фактично після публікації відповідно до Закону Указу президента України від 21 травня 2019 року Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів, і, відповідно до Закону України Про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після публікації, тобто з 24 травня 2019 року, – сказала вона.

Сліпачук зазначила, що виборчий процес починається незалежно від будь-яких рішень ЦВК.

Також вона додала, що оскарження указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не вплине на виборчий процес.

Нагадаємо, указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради опублікували в Урядовому кур’єрі.

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