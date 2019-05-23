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Факти / Україна

ЦВК не встигне підготуватися до виборів за чинною системою держзакупівель

Центральна виборча комісія України не встигне підготуватися до позачергових виборів до Верховної Ради за чинною системою держзакупівель.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що ЦВК не встигне підготуватися до виборів у Верховну Раду за чинною системою держзакупівель.

Вона зазначила, що існуючі норми не дозволяють здійснити всі закупівлі за два місяці кампанії.

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– Я очікую і від президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів негайного прийняття відповідних рішень, які дозволять провести позачергові вибори депутатів 21 липня 2019 року відповідно до законів України, – сказала вона.

Також Сліпачук додала, що є питання, які стосуються застарілості деяких норм та невідповідність норм закону Про вибори народних депутатів.

Нагадаємо, виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради починається 24 травня.

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