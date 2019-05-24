Виборчий процес дострокових виборів до Верховної Ради 2019 починається 24 травня.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Згідно зі ст.16 закону про вибори народних депутатів України, виборчий процес дострокових виборів починається з дня, наступного після дня опублікування указу президента про розпуск парламенту. Як відомо, указ опубліковано в Урядовому кур’єрі 23 травня.

Календар виборів до Верховної Ради 2019:

24 травня – старт виборчого процесу. Кандидати у народні депутати можуть подавати документи до ЦВК для реєстрації і висувати свої кандидатури;

Не пізніше, ніж на другий день після початку виборчого процесу ЦВК публікує перелік одномандатних округів.

Не пізніше, ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування повинні бути утворені спеціальні виборчі дільниці. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня) за поданнями, які подаються до ЦВК не пізніше, ніж за 53 дні до дня голосування (29 травня). Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Іменні запрошення виборці повинні отримати не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

11 червня – висування кандидатів у депутати закінчується (за законом за 40 днів до голосування);

(за законом за 40 днів до голосування); 26 червня – реєстрація кандидатів закінчується (за законом за 30 днів до голосування).

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Нагадаємо, Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект щодо змін до закону про вибори, але нардепи його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради 22 травня.