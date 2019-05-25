Близько 20.00 у Києві пройшло відкриття нового пішохідно-велосипедного мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

У День Києва пройшло відкриття пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднав Володимирську гірку і Арку Дружби народів.

У церемонії взяв участь мер Віталій Кличко.

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На відкриття прийшли тисячі киян і гостей столиці. Щоб насолодитися приголомшливим видом люди стояли в черзі.

До слова, довжина моста склала 212 метрів, а ширина від 5 до 14 метрів. Родзинкою конструкції стали скляні вставки.

































Черга за видом: ажіотаж на відкритті мосту на Володимирську гірку / 8 фотографий

До слова, Факти ICTV пропонують вам перевірити свої знання історії столиці України і пройти тест.

Фото: Віталій Кличко