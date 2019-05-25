Збройні сили України отримали від США два контрбатарейных радара.
У Кабінеті міністрів повідомили, що Україна отримала від США два сучасних контрбатарейных радара класу AN/TPQ-36.
Радари допоможуть українським військовим під час обстрілів із закритих позицій і дадуть можливість точно вражати цілі.
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Також техніка допоможе виявити і визначити координати вогневих позицій мінометів і реактивних систем залпового вогню ворога.
Під час передачі техніки офіцер американської армії підполковник Тодд Гоф сказав, що США продовжать допомагати Україні.
ЗСУ отримали від США контрбатарейні радари / 4 фотографии
Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.
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