Збройні сили України отримали від США два контрбатарейных радара.

У Кабінеті міністрів повідомили, що Україна отримала від США два сучасних контрбатарейных радара класу AN/TPQ-36.

Радари допоможуть українським військовим під час обстрілів із закритих позицій і дадуть можливість точно вражати цілі.

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Також техніка допоможе виявити і визначити координати вогневих позицій мінометів і реактивних систем залпового вогню ворога.

Під час передачі техніки офіцер американської армії підполковник Тодд Гоф сказав, що США продовжать допомагати Україні.

















ЗСУ отримали від США контрбатарейні радари / 4 фотографии

Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.