PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

ЗСУ отримали від США контрбатарейні радари

Збройні сили України отримали від США два контрбатарейных радара.

ЗСУ отримали від США контрбатарейні радари

У Кабінеті міністрів повідомили, що Україна отримала від США два сучасних контрбатарейных радара класу AN/TPQ-36.

Радари допоможуть українським військовим під час обстрілів із закритих позицій і дадуть можливість точно вражати цілі.

Читайте: Блокує роботу дронів – українські військові випробували радіокомплекс

Також техніка допоможе виявити і визначити координати вогневих позицій мінометів і реактивних систем залпового вогню ворога.

Під час передачі техніки офіцер американської армії підполковник Тодд Гоф сказав, що США продовжать допомагати Україні.

  • image
  • image
  • image
  • image
ЗСУ отримали від США контрбатарейні радари / 4 фотографии

Раніше Канада передала ЗСУ 56 позашляховиків Ford різних модифікацій, які можуть перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наслідки смерчів у США показали з дронів
Американська пошта почала тестувати вантажівки без водіїв
Бойовики обстріляли ЗСУ з мінометів та ПТРК, поранено військового
Хомчак пояснив опитування серед військових щодо “ЛДНР”
Новий керівник Генштабу Хомчак розповів про реформу армії
ЗСУ вивчають ставлення військових до перемовин з “ЛДНР”
Затоплені будинки та повалені дерева – США потерпають від повеней
США ввели додаткові санкції проти Росії
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка