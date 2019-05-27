Світовий банк надасть Україні кредит для розвитку сільського господарства в Україні.
Світовий банк надасть Україні кредит у розмірі $200 млн доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства у нашій країні.
Кошти мають піти на заходи, що допоможуть зробити сільське господарство в Україні більш ефективним. Також кредитна програма покликана підвищити прозорість галузі та розширити доступ малих та середніх фермерських господарств до експорту.
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У Світовому банку підрахували, що підвищення продуктивності сільського господарства на 30% принесло б країні додаткові 4,4% до ВВП.
Нагадаємо, експерт висловив свою думку щодо кредитних рейтингів українського бізнесу.
Джерело: Представництво Світового банку в Україні
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