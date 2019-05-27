PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Світовий банк надав $200 млн на підтримку фермерів в Україні

Світовий банк надасть Україні кредит для розвитку сільського господарства в Україні.

Світовий банк надав $200 млн на підтримку фермерів в Україні

Світовий банк надасть Україні кредит у розмірі $200 млн доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства у нашій країні.

Кошти мають піти на заходи, що допоможуть зробити сільське господарство в Україні більш ефективним. Також кредитна програма покликана підвищити прозорість галузі та розширити доступ малих та середніх фермерських господарств до експорту.

Читайте: Транш МВФ: Україна готова виконати умови

У Світовому банку підрахували, що підвищення продуктивності сільського господарства на 30% принесло б країні додаткові 4,4% до ВВП.

Нагадаємо, експерт висловив свою думку щодо кредитних рейтингів українського бізнесу.

Джерело: Представництво Світового банку в Україні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чим загрожує денаціоналізація Приватбанку: попередження Світового банку
Онлайн-кредит – ваше спасіння в критичних ситуаціях
На Черкащині півсотні людей стали жерствами кредитних аферистів
У РФ колектор погрожував зґвалтувати дружину боржника, а синові відрубати ногу
Гроші до зарплати: як не стати жертвою швидких кредитів
Зростання ВВП України у 2019 році сповільниться – Світовий банк
У яких банках видають теплі кредити (СПИСОК)
Кредити в Україні: чи можна придбати товар без переплат
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка