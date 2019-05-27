Екс-міністр фінансів, радник президента Олександр Данилюк вважає, що Україна здатна виконати умови для отримання чергового траншу МВФ за програмою stand by.

Радник президента Володимира Зеленського впевнений також, що після завершення парламентських виборів Україна і МВФ почнуть переговори щодо нової програми співпраці.

– Після виборчого циклу і формування нового уряду, швидше за все, будемо говорити про нову програму, яка відповідатиме і пріоритетам, і викликам, що стоять перед країною, – сказав Олександр Данилюк.

А для отримання чергового траншу за програмою stand by, за його словами, в України є всі необхідні умови – уряд, який діятиме до формування нового Кабміну, і Верховна Рада, яка може і повинна ухвалювати закони.

Читайте: Розпуск Ради може вплинути на співпрацю з МВФ – Саєнко

Нагадаємо, зустріч президента Володимира Зеленського з експертами МВФ запланована на 28 травня. Місія Фонду перебуватиме в Україні до кінця тижня.