PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Транш МВФ: Україна готова виконати умови

Екс-міністр фінансів, радник президента Олександр Данилюк вважає, що Україна здатна виконати умови для отримання чергового траншу МВФ за програмою stand by.

Транш МВФ: Україна готова виконати умови

Радник президента Володимира Зеленського впевнений також, що після завершення парламентських виборів Україна і МВФ почнуть переговори щодо нової програми співпраці.

– Після виборчого циклу і формування нового уряду, швидше за все, будемо говорити про нову програму, яка відповідатиме і пріоритетам, і викликам, що стоять перед країною, – сказав Олександр Данилюк.

А для отримання чергового траншу за програмою stand by, за його словами, в України є всі необхідні умови – уряд, який діятиме до формування нового Кабміну, і Верховна Рада, яка може і повинна ухвалювати закони.

Читайте: Розпуск Ради може вплинути на співпрацю з МВФ – Саєнко

Нагадаємо, зустріч президента Володимира Зеленського з експертами МВФ запланована на 28 травня. Місія Фонду перебуватиме в Україні до кінця тижня.

Джерело: Новое время

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка