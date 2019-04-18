Голова біржової ради ФБ Українська біржа Артемій Єршов висловив свою думку щодо кредитних рейтингів компаній і країни загалом.

Кредитні рейтинги, присвоєні найбільшими світовими агентствами окремим компаніям, як правило, не перевищують рейтинг країни, в якій вони ведуть бізнес. Якщо компанії присвоюють кредитний рейтинг вищий, ніж у країни, це висока оцінка інвесторів і, радше, виняток із загального правила, вважає голова біржової ради ФБ Українська біржа Артемій Єршов.

Водночас Україна стала однією з небагатьох країн, в якій можна спостерігати парадокс: привласнені окремим компаніям рейтинги вищі, ніж країні в цілому.

Це явище поки не масового характеру, але воно має місце. Як приклад можна навести підвищення міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) української гірничо-металургійної групи Метінвест (Metinvest BV) у національній та іноземній валюті й рейтингу її єврооблігацій з B до B+ (на два щаблі вище, ніж рейтинг країни).

Ще раніше в Укрексімбанку рейтинг також був на один пункт вищим, ніж рейтинг України.

– Переоцінити роль рейтингів складно. Вони потрібні для того, щоб інвестори, які працюють на ринках капіталу, мали простий і чіткий індикатор надійності (довіри) тих боргових інструментів, які використовує компанія. Це в певному сенсі як знак якості. Вони дають упевненість інвесторам у тому, що, чим вищий кредитний рейтинг тих інструментів, які пропонуються емітентами, тим нижчі ризики інвестора під час інвестування в такі інструменти, – говорить Єршов.

Раніше, за словами експерта, рейтинги міжнародних агентств присвоювалися євробондам таких компаній, як ДТЕК, Метінвест, великих банків, які виходили на ринок зовнішніх запозичень (Укрексімбанк, Ощадбанк).

– Міжнародні агентства, як правило, вносять у рейтинг компанії, які працюють на міжнародних ринках, і саме там залучають капітал. Зокрема, за допомогою таких інструментів, як випуск євробондів, або залучення синдикованих кредитів іноземних банків, розміщення привілейованих акцій на міжнародних ринках капіталу, – сказав голова біржової ради Українська біржа.

За словами Єршова, як правило, рейтинг компанії вище, ніж у країни, в якій вона є і веде бізнес, не присвоюється.

– Це пов’язано з переконанням, що як би добре компанія не працювала всередині країни, все одно ті ризики, які застосовуються в країні, застосовуються й до компанії, – говорить експерт.

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Якщо компанії присвоюють рейтинг вище, ніж у країни, то це дуже висока оцінк

– Технічно це означає, що інструмент запозичення, який використовує компанія, викликає більшу довіру в інвесторів. Під час присвоєння рейтингу оцінюються і фінансовий стан компанії, і процеси, які в ній відбуваються, зокрема, пов’язані з управлінням ризиками, – сказав Артемій Єршов.

Нагадаємо, Fitch підвищило рейтинг Метінвесту до В+.