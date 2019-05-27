Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту, який 23 травня опубліковано в Урядовому кур’єрі.

27 травня. Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков очолив партію Слуга народу.

24 травня. ЦВК затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Комісія також затвердила Роз’яснення щодо порядку надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів.

ЦВК звернулася до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо необхідності невідкладного прийняття Радою закону Про внесення змін до закону України Про публічні закупівлі. Причиною звернення в ЦВК назвали брак часу для проведення процедур закупівель.

У ЦВК очікують винесення Конституційним судом рішення за конституційним поданням 62 народних депутатів про відповідність Основному закону указу президента України Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів очікується до дня голосування, призначеного на 21 липня.

У ЦВК заявили, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі повинна внести заставу у розмірі 4,173 млн грн.

В Україні розпочалася передвиборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради.

23 травня. Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук повідомила, що 24 травня в Україні розпочнеться виборчий процес позачергових виборів до Верховної Ради.

Це відбудеться наступного дня після публікації відповідного Указу президента України Володимира Зеленського.

Вона також зазначила, що оскарження указу про достроковий розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року не вплине на виборчий процес.

Тетяна Сліпачук зауважила, що ЦВК не встигне підготуватися до виборів у Верховну Раду за чинною системою держзакупівель. Існуючі норми не дозволяють здійснити всі закупівлі за два місяці кампанії.

22 травня глава держави вніс до парламенту законопроект щодо зміни виборчої системи для виборів народних депутатів (№10319), але його не включили до порядку денного на позачерговому засіданні Ради у цей же день.

Факти ICTV стежать за подіями навколо парламентських виборів 2019.

Нагадаємо, ми писали про перші призначення Зеленського на посаді президента України.