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Факти / Україна

У метро Києва вимикають автомати з продажу жетонів

До повного зникнення жетонів у метро Києва лишилося 155 днів, на станціях уже почали вимикати автомати з їх продажу.

Метро Києва

У Київському метрополітені поступово вимикають автомати з продажу жетонів, бо з 1 листопада столична підземка переходить на електронні засоби оплати проїзду.

Адміністрація метро нагадує, що при поповненні картки метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн, а після використання поїздок можна повернути картку в касу та отримати заставну вартість.

Якщо ви рідко користуєтеся цим видом транспорту, для разової поїздки можна скористатися банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на одну поїздку.

Також у Києві впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях.

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Нагадаємо, з 1 листопада 2019 року у Київському метрополітені діятимуть лише картки метро, проїзні, електронні квитки та банківські картки.

Джерело: Київський метрополітен

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