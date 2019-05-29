До полного исчезновения жетонов в метро Киева осталось 155 дней, на станциях уже начали выключать автоматы по их продаже.

В Киевском метрополитене постепенно выключают автоматы по продаже жетонов, потому что с 1 ноября столичная подземка переходит на электронные средства оплаты проезда.

Администрация метро напоминает, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок можно вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость.

Если вы редко пользуетесь этим видом транспорта, для разовой поездки можно воспользоваться банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на одну поездку.

Также в Киеве внедряется система единого билета. Турникеты с соответствующими обозначениями уже работают на всех станциях.

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Напомним, с 1 ноября 2019 года в Киевском метрополитене будут действовать только карточки метро, ​​проездные, электронные билеты и банковские карточки.

Источник: Київський метрополітен