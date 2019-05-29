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Факти / Україна

Зеленський призначив начальником УДО Оцерклевича

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевича.

Зеленський призначив начальником УДО Оцерклевича

На посаду начальника Управління державної охорони Зеленський призначив підполковника ЗСУ Олексія Оцерклевича. Про це йдеться в указі №334 президента України.

Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира першого механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов’язки командира підрозділу.

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Нагадаємо, що 22 травня начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку. Указом №333 Зеленський задовольнив цей рапорт.

Ще одним указом №335 Зеленський звільнив Володимира Дахновського з посади першого заступника начальника УДО. Указом №336 президент призначив на цю посаду В’ячеслава Штучного.

Джерело: Адміністрація Президента

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