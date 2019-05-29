Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління державної охорони Олексія Оцерклевича.

На посаду начальника Управління державної охорони Зеленський призначив підполковника ЗСУ Олексія Оцерклевича. Про це йдеться в указі №334 президента України.

Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира першого механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов’язки командира підрозділу.

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Нагадаємо, що 22 травня начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку. Указом №333 Зеленський задовольнив цей рапорт.

Ще одним указом №335 Зеленський звільнив Володимира Дахновського з посади першого заступника начальника УДО. Указом №336 президент призначив на цю посаду В’ячеслава Штучного.