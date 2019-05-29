Новообраний президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший закордонний робочий візит 4-5 червня.

4-5 червня відбудеться робочий візит президента України Володимира Зеленського до інституцій Європейського Союзу та НАТО у Брюсселі.

Серед запланованих зустрічей у графіку українського лідера переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також іншими високопосадовцями.

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Зеленський поінформує партнерів у ЄС і НАТО про безпекову ситуацію на сході України, обговорить шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обговорить подальші ключові реформи в Україні.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про перші призначення Зеленського. Хто обійняв ключові посади та хто на черзі.