На сайті президента України оприлюднили стенограму зустрічі Володимира Зеленського з главами фракцій Верховної Ради, яка відбулася 21 травня.
В Адміністрації президента пояснили необхідність публікації стенограми зустрічі Зеленського з керівництвом парламенту “численними запитами”.
У документі 74 сторінки. Ознайомитися з ним можна за посиланням.
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Раніше Факти ICTV розповідали про ключові моменти зустрічі президент України Володимира Зеленського з лідерами фракцій для обговорення питання розпуску Верховної Ради.
Спікер парламенту Андрій Парубій 27 травня на погоджувальній раді вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій.
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