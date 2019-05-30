На сайті президента України оприлюднили стенограму зустрічі Володимира Зеленського з главами фракцій Верховної Ради, яка відбулася 21 травня.

В Адміністрації президента пояснили необхідність публікації стенограми зустрічі Зеленського з керівництвом парламенту “численними запитами”.

У документі 74 сторінки. Ознайомитися з ним можна за посиланням.

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Раніше Факти ICTV розповідали про ключові моменти зустрічі президент України Володимира Зеленського з лідерами фракцій для обговорення питання розпуску Верховної Ради.

Спікер парламенту Андрій Парубій 27 травня на погоджувальній раді вимагав оприлюднити стенограму і відеозапис консультацій.