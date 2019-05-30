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Факти / Україна / Політика

БПП проголосує проти відставки Гройсмана

Блок Петра Порошенка бачить загрозу для Україну в розпуску Кабміну.

Володимир Гройсман

Парламентська фракція Блок Петра Порошенка не підтримає відставку Володимира Гройсмана.

Рішення не голосувати за заяву прем’єр-міністра у БПП ухвалили на засіданні фракції вранці у четвер, 30 травня.

Нардепи політсили вважають, що відставка Кабміну в умовах розпуску Верховної Ради може “привести Україну до повного хаосу”.

Читайте: Об’єднання з Порошенком і завдання в Раді – ексклюзивне інтерв’ю Гройсмана

Як повідомлялося, 30 травня о 10.00 парламент збереться, щоб заслухати звіт уряду і проголосувати за відставку Гройсмана.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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