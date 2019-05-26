Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня, чому вирішив йти на вибори у Верховну Раду зі своєю партією і чому був змушений відмовитися від об’єднання з Петром Порошенком.
Читайте: Зеленський повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єра – Гройсман
– Напередодні ви говорили про те, що готові до співпраці з новим президентом, з парламентом для того, щоб до виборів встигнути ще щось зробити. І раптом відставка. І ось новий глава Адміністрації президента каже, що ви просто хочете скинути відповідальність на Зеленського.
– Я ніколи в житті не боявся відповідальності, ніколи не буду її перекладати ні на кого. Я вважаю, що обрання нового президента – це нові можливості.
Є багато державних питань, які можуть зробити Україну сильнішою.
Але якщо об’єднати зусилля новобраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків.
– За цей період до виборів?
– За цей період, який до виборів.
Перше, візьмемо політичну частину. Вся країна говорить про те, що нам потрібна нова виборча система. Це абсолютна правда.
Друга позиція. В мене лежить низка економічних законів у парламенті, які ми як уряд підтримуємо. Вони дадуть більш швидкий економічний ріст, нові робочі місця.
Президент бере на себе відповідальність за порядок денний.
Третій блок. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським союзом. Якщо ми швидко ухвалимо той пакет законів, який повністю відповідає зближенню з Євросоюзом, це теж відкриє нам нові можливості.
Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає тільки одне. Що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізований.
– За кілька днів після відставки ми побачили, як гривня почала валитися, долар пішов угору, панічні настрої на фінансовому ринку. Приїхала місія МВФ і з’ясувалося, що немає з ким вести переговори.
– Місія була запланована до ще до інавгурації на 21 травня.
Ми готувалися до чергового перегляду програми. У мене був абсолютно чіткий план, план уряду, як ми управляємо боргом, як ми працюємо з МВФ, тому що без програми стабільності в Україні досягти на даному етапі неможливо.
– У команді Зеленського вже прозвучала теза, що наразі можна відмовитися від чергового траншу МВФ, тому що тій владі вдалося накопичити рекордні золотовалютні резерви – 20 млрд.
– Спалити резерви можливо дуже швидко. Зараз країна знаходиться по балансу в доброму фінансовому стані.
На єдиному казначейському рахунку накопичено близько 60 млрд грн. Всі програми фінансуються.
Я три роки цю стабільність тримав і накопичував резерви. Моя стратегія полягала у тому, щоб взагалі борги віддати.
Ще зовсім недавно борг по відношенню до ВВП був 80%, сьогодні 59%. Тобто він знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію і це потрібно було продовжувати.
Зараз МВФ сказав наступне, що місія працює, ми в діалозі. Тобто для МВФ важливо, щоб при перегляді програми була засвідчена чітка політика, що далі робитиме держава.
– Те, що вони зараз пригальмували, говорить про те, що вони засумнівалися?
– Коли вони приїхали і почули про достроковий розпуск парламенту і дострокові вибори – це означає, що вони зупинились.
І вони говорять наступне: “Ви обираєте новий парламент, новий парламент обере новий уряд і ми далі будемо говорити про продовження нашої співпраці”.
– Ви говорили з президентом? До речі, після відставки і взагалі, що далі? Тобто ви будете в.о чи ви точно йдете? Хто керує урядом?
– Перше: парламент має розглянути мою заяву про відставку.
Після того, як парламент прийме мою відставку, я продовжую працювати прем’єр-міністром до утворення нового уряду. Так само продовжують працювати всі міністри.
– Ви починаєте готуватись до виборів терміново паралельно?
– Для мене участь у виборах – це не просто бажання брати участь у виборах.
Я маю абсолютно чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильнішими.
В умовах того, коли я був прем’єр-міністром чи є прем’єр-міністром коаліційним, я дуже обмежений у своїх кадрових можливостях, в ухваленні рішень, які би я вважав більш ефективними.
– Ви можете об’єднатися з Порошенком, чи були такі розмови?
– Такі пропозиції були від президента і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про різні можливості.
Я прийняв рішення, я буду йти самостійно, і це рішення для мене є остаточним.
Я вважаю, що ми просто різні.
– Ваша партія називається Українська стратегія. З якою стратегією піде компанія?
– Все те, що ми запропонуємо, ми знаємо як зробити.
Я точно знаю, те, що ми запропонуємо, робитиме Україну сильною, а людей заможними.
Це стосуватиметься всіх сфер життя. Я хочу, щоб люди жили в безпеці, з нормальним достатком і щоб вони мали впевненість і у завтрашньому, і у післязавтрашньому дні.
Це три фундаментальні завдання, які потрібно вирішити. Як їх вирішити, я розумію.
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.