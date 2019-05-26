Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня, чому вирішив йти на вибори у Верховну Раду зі своєю партією і чому був змушений відмовитися від об’єднання з Петром Порошенком.

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– Напередодні ви говорили про те, що готові до співпраці з новим президентом, з парламентом для того, щоб до виборів встигнути ще щось зробити. І раптом відставка. І ось новий глава Адміністрації президента каже, що ви просто хочете скинути відповідальність на Зеленського.

– Я ніколи в житті не боявся відповідальності, ніколи не буду її перекладати ні на кого. Я вважаю, що обрання нового президента – це нові можливості.

Є багато державних питань, які можуть зробити Україну сильнішою.

Але якщо об’єднати зусилля новобраного президента, парламенту, уряду, який працює до чергових парламентських виборів, то ми могли б зробити низку важливих кроків.

– За цей період до виборів?

– За цей період, який до виборів.

Перше, візьмемо політичну частину. Вся країна говорить про те, що нам потрібна нова виборча система. Це абсолютна правда.

Друга позиція. В мене лежить низка економічних законів у парламенті, які ми як уряд підтримуємо. Вони дадуть більш швидкий економічний ріст, нові робочі місця.

Президент бере на себе відповідальність за порядок денний.

Третій блок. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським союзом. Якщо ми швидко ухвалимо той пакет законів, який повністю відповідає зближенню з Євросоюзом, це теж відкриє нам нові можливості.

Якщо президент вважає, що з цим урядом він не може працювати, то для мене це означає тільки одне. Що той порядок денний, який важливий для країни, не буде реалізований.

– За кілька днів після відставки ми побачили, як гривня почала валитися, долар пішов угору, панічні настрої на фінансовому ринку. Приїхала місія МВФ і з’ясувалося, що немає з ким вести переговори.

– Місія була запланована до ще до інавгурації на 21 травня.

Ми готувалися до чергового перегляду програми. У мене був абсолютно чіткий план, план уряду, як ми управляємо боргом, як ми працюємо з МВФ, тому що без програми стабільності в Україні досягти на даному етапі неможливо.

– У команді Зеленського вже прозвучала теза, що наразі можна відмовитися від чергового траншу МВФ, тому що тій владі вдалося накопичити рекордні золотовалютні резерви – 20 млрд.

– Спалити резерви можливо дуже швидко. Зараз країна знаходиться по балансу в доброму фінансовому стані.

На єдиному казначейському рахунку накопичено близько 60 млрд грн. Всі програми фінансуються.

Я три роки цю стабільність тримав і накопичував резерви. Моя стратегія полягала у тому, щоб взагалі борги віддати.

Ще зовсім недавно борг по відношенню до ВВП був 80%, сьогодні 59%. Тобто він знижується до ВВП і виходить на безпечну траєкторію і це потрібно було продовжувати.

Зараз МВФ сказав наступне, що місія працює, ми в діалозі. Тобто для МВФ важливо, щоб при перегляді програми була засвідчена чітка політика, що далі робитиме держава.

– Те, що вони зараз пригальмували, говорить про те, що вони засумнівалися?

– Коли вони приїхали і почули про достроковий розпуск парламенту і дострокові вибори – це означає, що вони зупинились.

І вони говорять наступне: “Ви обираєте новий парламент, новий парламент обере новий уряд і ми далі будемо говорити про продовження нашої співпраці”.

– Ви говорили з президентом? До речі, після відставки і взагалі, що далі? Тобто ви будете в.о чи ви точно йдете? Хто керує урядом?

– Перше: парламент має розглянути мою заяву про відставку.

Після того, як парламент прийме мою відставку, я продовжую працювати прем’єр-міністром до утворення нового уряду. Так само продовжують працювати всі міністри.

– Ви починаєте готуватись до виборів терміново паралельно?

– Для мене участь у виборах – це не просто бажання брати участь у виборах.

Я маю абсолютно чіткий погляд на те, що може зробити Україну і українців сильнішими.

В умовах того, коли я був прем’єр-міністром чи є прем’єр-міністром коаліційним, я дуже обмежений у своїх кадрових можливостях, в ухваленні рішень, які би я вважав більш ефективними.

– Ви можете об’єднатися з Порошенком, чи були такі розмови?

– Такі пропозиції були від президента і я можу сказати, що багато політиків між собою говорили про різні можливості.

Я прийняв рішення, я буду йти самостійно, і це рішення для мене є остаточним.

Я вважаю, що ми просто різні.

– Ваша партія називається Українська стратегія. З якою стратегією піде компанія?

– Все те, що ми запропонуємо, ми знаємо як зробити.

Я точно знаю, те, що ми запропонуємо, робитиме Україну сильною, а людей заможними.

Це стосуватиметься всіх сфер життя. Я хочу, щоб люди жили в безпеці, з нормальним достатком і щоб вони мали впевненість і у завтрашньому, і у післязавтрашньому дні.

Це три фундаментальні завдання, які потрібно вирішити. Як їх вирішити, я розумію.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман заявив, що йде у відставку.