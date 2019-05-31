Через півтора роки ВВП України повинен перевищити показник 2013 року на 0,7%.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів вважає, що через півтора роки ВВП України перевищить показник 2013 року на 0,7%.

Він нагадав, що Україна, за різними оцінками, втратила близько 20% ВВП після анексії Криму і початку російської агресії на Донбасі.

– Ми втратили людей, заводи, промислові комплекси, поклади газу і вугілля. Але ми вистояли, ми вивели економіку з крутого піке, – сказав міністр.

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Кубів додав, що падіння економіки України припинилося у 2016 році і з того часу вона зросла на 8,4%.

До слова, 31 травня гривня подешевшала до долара на 19 копійок.