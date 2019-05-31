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Факти / Україна / Суспільство

У Харкові закрили автошколу, де вчилася Зайцева

У Харкові закрили автошколу, де навчалася винуватиця смертельної ДТП Олена Зайцева.

У Харкові закрили автошколу, де вчилася Зайцева

Автошколу у Харкові, де навчалася винуватиця смертельної ДТП на Сумській Олена Зайцева, закрили.

За словами начальника Головного сервісного центру МВС України Владислава Криклія, таке рішення було прийняте через суспільний резонанс.

Керівництво вирішило припинити діяльність автошколи, а не виправляти порушення, виявлені в ході слідства.

Читайте: Зайцева просить змінити покарання на умовне

Владислав Криклій також зазначив, що раніше комісія розглянула перелік порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази та запропонувала автошколі їх виправити.

Раніше Факти ICTV писали про те, що автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії.

Джерело: Обозреватель

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