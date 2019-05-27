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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Екоподаток повинен бути відповідним і стимулювати модернізацію промисловості – міністр екології

У Дніпрі відбувся екологічний форум, під час якого міністр екології Остап Семерак висловив свою думку щодо екоподатку.

Екоподаток повинен бути відповідним і стимулювати модернізацію промисловості – міністр екології

Екологічний податок в Україні витрачається некоректно. Тільки в минулому році підприємства країни заплатили понад 4 млрд грн цього податку. І більша частина з них осіла в держбюджеті, хоча повинна витратитися на екологічні програми в регіонах. Про це заявили учасники екологічного форуму в Дніпрі.

За словами міністра екології України Остапа Семерака, податок вимагає реформування, щоб відповідати поставленим перед ним викликам.

– Цей податок повинен бути пропорційним і стимулювати промисловість модернізуватися. Зараз у нас відбувається співпраця, розмова з українським бізнесом, як в синергії з ним цей податок використовувати не тільки для тиску, а й для підтримки. Напевно, це вже буде справа наступного скликання Верховної Ради. Але напрацювання ми готуємо, – заявив міністр.

В Україні, можливо, введуть європейську практику екоподатку. Вона впроваджена в країнах ЄС, зокрема в Чехії. Під час форуму екологи передали міністру екології документи з європейськими прикладами вирішення проблеми екологічного податку. За словами промислового еколога Владислава Варнавського, європейський досвід може бути застосований в Україні.

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– Ми передаємо дуже великий європейський досвід. Він відрізняється від країни до країни. І треба знаходити саме ті інструменти, які можуть бути корисними для України, – заявив Варнавський.

Нагадаємо, в Раді підготували нові законопроекти, які поліпшать екологічну ситуацію в Україні.

Джерело: 5 канал

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