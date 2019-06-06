В Мариуполе задержали офицера запаса ВСУ, который был завербован в России в 2017 году сотрудником ФСБ.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали завербованного в ФСБ РФ офицера запаса ВСУ.
В ведомстве рассказали, что его завербовали в 2017 году во время поездки в Россию на встречу выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова.
Для координации выполнения разведывательно-подрывных задач он связывался с представителем “МГБ ДНР” Вячеславом Левченко.
Для выполнения задач агент пытался вербовать сотрудников СБУ и готовил ликвидацию офицеров.
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Также он собирал и передавал разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации подразделение ВСУ в зоне ООС.
Агент был задержан во время получения секретных материалов об оперативно-служебной деятельности СБУ.
Во время обыска по месту жительства у него нашли мобильные терминалы, сим-карты, карту провайдера Феникс с неподконтрольной территории Донбасса.
По факту ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины и задержали на 60 суток.
Напомним, СБУ назвала имя организатора убийств и покушений на украинских офицеров разведки.