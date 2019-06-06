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Факти / Україна

Рада не підтримала відставку Полторака

Верховна Рада проголосувала проти відставки міністра оборони Степана Полторака.

Рада не підтримала відставку Полторака

Народні депутати відмовилися відправляти у відставку міністра оборони Степана Полторака.

За відповідне рішення проголосували 67 нардепів з необхідних 226, проти – 48 парламентарів.

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Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак подав заяву про відставку 20 травня.

30 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови СБУ Василя Грицака.

Раніше Верховна Рада відмовилася звільнити голову МЗС Павла Клімкіна.

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