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Факти / Україна / Політика

Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

Які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV підготували список партій на парламентських виборах 2019.

Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

На вибори до парламенту 2019 партії почали реєструватися після старту виборчої кампанії в Україні.

До Верховної Ради спробують пройти як старожили, на кшталт Європейської солідарності та Батьківщини, так і новостворені партії, такі як Голос і Демократична сокира.

Список партій на вибори до Верховної Ради 2019:

Слуга народу

Лідер партії – Дмитро Разумков.

Партія президента України Володимира Зеленського. Спочатку після реєстрації у 2017 році політсила називалася Партія рішучіх змін, але пізніше назву змінили на Слуга народу, яку запозичили у гумористичного серіалу.

Партія запустила відбір майбутніх кандидатів до свого списку, від яких вимагається подати анкету, концепти своїх законопроектів та на співбесіді висловити своє бачення роботи у комітетах Ради.

Опозиційна платформа – За життя

Лідер партії – Юрій Бойко.

Політсилу було засновано у 1999 році під назвою Всеукраїнське об’єднання Центр.

У листопаді 2018 року голова Опозиційного блоку Юрій Бойко і лідер партії За життя Вадим Рабинович підписали угоду про співпрацю на виборах 2019.

Читайте: Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

Партія Європейська cолідарність

Лідер партії – Петро Порошенко.

До 24 травня 2019 року політсила носила назву партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Її заснував у 2000 році Петро Порошенко.

На минулих виборах до Ради після об’єднання з партією Віталія Кличка БПП отримав 136 місць (друге місце).

Політсила була у коаліції Європейська Україна у парламенті VIII скликання.

Батьківщина

Лідер партії – Юлія Тимошенко.

Народилася партія у 1999 році, а з 2002-го її члени вже були представлені у парламенті.

На минулих виборах до Ради Батьківщина фінішувала з результатом у 5,68% голосів виборців. Тоді політсила вирішила зробити першим номером Надію Савченко, яка на той момент була у статусі політв’язня і утримувалася у російській в’язниці (у 2016 році Савченко виключили з фракції). Тимошенко була другим номером у партійному списку.

Цього року перед виборами Батьківщина об’єднала зусилля з партією Сергія Тарути Основа.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лідер партії – Святослав Вакарчук.

Нову партію було створено музикантом Святославом Вакарчуком 16 травня 2019 року. Політсила перебуває у процесі реєстрації.

Партійний список Голос сформує у результаті відкритого обговорення на з’їзді.

Лідер партії пообіцяв, що Голос не братиме грошей у олігархів, а фінансувати політсилу буде прозорий бізнес і прості українці.

Інші партії

  • Сила і честь;
  • Громадянська позиція;
  • Радикальна партія;
  • Самопоміч;
  • Опозиційний блок;
  • Свобода;
  • Українська стратегія;
  • Аграрна партія України;
  • Довіряй справам;
  • Народний фронт;
  • УКРОП;
  • УДАР;
  • Демократична сокира.

Як відомо, вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.

Фото: Dreamstime

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