Які партії братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV підготували список партій на парламентських виборах 2019.

На вибори до парламенту 2019 партії почали реєструватися після старту виборчої кампанії в Україні.

До Верховної Ради спробують пройти як старожили, на кшталт Європейської солідарності та Батьківщини, так і новостворені партії, такі як Голос і Демократична сокира.

Список партій на вибори до Верховної Ради 2019:

Слуга народу

Лідер партії – Дмитро Разумков.

Партія президента України Володимира Зеленського. Спочатку після реєстрації у 2017 році політсила називалася Партія рішучіх змін, але пізніше назву змінили на Слуга народу, яку запозичили у гумористичного серіалу.

Партія запустила відбір майбутніх кандидатів до свого списку, від яких вимагається подати анкету, концепти своїх законопроектів та на співбесіді висловити своє бачення роботи у комітетах Ради.

Опозиційна платформа – За життя

Лідер партії – Юрій Бойко.

Політсилу було засновано у 1999 році під назвою Всеукраїнське об’єднання Центр.

У листопаді 2018 року голова Опозиційного блоку Юрій Бойко і лідер партії За життя Вадим Рабинович підписали угоду про співпрацю на виборах 2019.

Читайте: Опозиційна платформа – За життя оприлюднила список кандидатів на вибори в Раду

Партія Європейська cолідарність

Лідер партії – Петро Порошенко.

До 24 травня 2019 року політсила носила назву партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Її заснував у 2000 році Петро Порошенко.

На минулих виборах до Ради після об’єднання з партією Віталія Кличка БПП отримав 136 місць (друге місце).

Політсила була у коаліції Європейська Україна у парламенті VIII скликання.

Батьківщина

Лідер партії – Юлія Тимошенко.

Народилася партія у 1999 році, а з 2002-го її члени вже були представлені у парламенті.

На минулих виборах до Ради Батьківщина фінішувала з результатом у 5,68% голосів виборців. Тоді політсила вирішила зробити першим номером Надію Савченко, яка на той момент була у статусі політв’язня і утримувалася у російській в’язниці (у 2016 році Савченко виключили з фракції). Тимошенко була другим номером у партійному списку.

Цього року перед виборами Батьківщина об’єднала зусилля з партією Сергія Тарути Основа.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Голос

Лідер партії – Святослав Вакарчук.

Нову партію було створено музикантом Святославом Вакарчуком 16 травня 2019 року. Політсила перебуває у процесі реєстрації.

Партійний список Голос сформує у результаті відкритого обговорення на з’їзді.

Лідер партії пообіцяв, що Голос не братиме грошей у олігархів, а фінансувати політсилу буде прозорий бізнес і прості українці.

Інші партії

Сила і честь;

Громадянська позиція;

Радикальна партія;

Самопоміч;

Опозиційний блок;

Свобода;

Українська стратегія;

Аграрна партія України;

Довіряй справам;

Народний фронт;

УКРОП;

УДАР;

Демократична сокира.

Як відомо, вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Факти ICTV писали, що таке партійні списки та за яким принципом вони формуються.