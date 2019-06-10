Перепис населення України планують провести за допомогою смартфонів або планшетів у грудні 2019 року.

Уряд планує протестувати технологію проведення перепису населення за допомогою гаджетів.

За словами віце-прем’єра Степана Кубіва, замість паперової анкети українцям запропонують самостійно заповнити анкету в електронному кабінеті домогосподарства. Заповнена інформація буде захищена спеціальним шифруванням, щоб обмежити доступ до персональних даних під час передачі на центральний сервер.

Тим, хто не матиме можливості відповісти на питання через смартфон, запропонують це зробити представники команди перепису на спеціальному планшеті або смартфоні.

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На думку Степана Кубіва, такий спосіб проведення перепису дасть розуміння соціології і демографії регіону, фактичної кількості жителів та іншу інформацію без її персоналізації.

До слова, Кабмін призначив плановий перепис населення на 2020 рік.

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