Петро Порошенко очолив список партії Європейська солідарність.

Список партії європейська солідарність на виборах до Верховної Ради очолить Петро Порошенко.

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Також до першої п’ятірки увійшли

голова Верховної Ради Андрій Парубій;

перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко;

командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський;

співачка і волонтер Софія Федина.

Також до списку увійшли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, доброволець-медик, командир медичного батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зазначається, що кандидатів має затвердити з’їзд партії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що партія УДАР може піти на вибори до Верховної Ради у складі Європейської солідарності.