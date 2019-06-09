PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порошенко представив десятку партії Європейська солідарність

Петро Порошенко очолив список партії Європейська солідарність.

Порошенко представив десятку партії Європейська солідарність

Список партії європейська солідарність на виборах до Верховної Ради очолить Петро Порошенко.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Також до першої п’ятірки увійшли

  • голова Верховної Ради Андрій Парубій;
  • перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко;
  • командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський;
  • співачка і волонтер Софія Федина.

Також до списку увійшли лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, доброволець-медик, командир медичного батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Зазначається, що кандидатів має затвердити з’їзд партії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що партія УДАР може піти на вибори до Верховної Ради у складі Європейської солідарності.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Парубій йде на вибори в Раду з Європейською солідарністю Порошенка
Це диверсія. На Банковій розслідують плагіат у промові Зеленського у Брюсселі
Порошенко очолив партію Європейська солідарність
На вибори до Ради Парубій і партія Кличка підуть з Порошенком – ЗМІ
Партія Порошенка змінила назву
Референдум про мирні угоди з РФ: Порошенко дав пораду Зеленському
САП відкрила кримінальну справу проти Порошенка
ДБР відкрило справу проти Порошенка за заявою Портнова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка