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ЄС готовий надати Україні транш у €500 млн – Мінфін

У ЄС повідомили, що готові надати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.

ЄС готовий надати Україні транш у €500 млн – Мінфін

Євросоюз висловив готовність надати Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

– Європейські колеги високо оцінили прогрес щодо виконання програми, необхідної для другого траншу макрофінансової допомоги, а також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я, — повідомила Маркарова.

Читайте: Місія МВФ приїде в Україну – Маркарова назвала терміни

У червні 2018 року Європейська Рада остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України у розмірі €1 млрд.

Нагадаємо, Україна і ЄС погодили підходи до розвитку відносин.

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