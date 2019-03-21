У ЄС повідомили, що готові надати другий транш макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.

Євросоюз висловив готовність надати Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі €500 млн.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

– Європейські колеги високо оцінили прогрес щодо виконання програми, необхідної для другого траншу макрофінансової допомоги, а також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я, — повідомила Маркарова.

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У червні 2018 року Європейська Рада остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України у розмірі €1 млрд.

Нагадаємо, Україна і ЄС погодили підходи до розвитку відносин.