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Факти / Україна

Два роки безвізу з ЄС: куди і скільки їздять українці

11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та ЄС. За ці два роки українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.

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Майже 3 млн українців скористалися безвізом з ЄС протягом двох років.

– 9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 млн українців прямували без віз, із новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу, – уточнюють у Держприкордонслужбі.

За цей час набільше українців перетнули кордон з Польщею – більше 1 млн, на другому та третьому місцях за популярністю ділянки кордону з Угорщиною та Румунією – 350 тис. та 245 тис., відповідно. Ще близько 226 тис. осіб перетнули кордон зі Словаччиною.

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У Держприкордонслужбі також наголошують, що за другий рік безвізу зафіксовано 2,35 млн поїздок, що у 4,2 рази більше ніж за перший рік (560 тис. осіб).

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок для українців 11 травня 2017 року. За місяць,  11 червня, безвізовий режим запрацював.

Громадяни України можуть без віз їздити до 30 країн Європи і Шенгенської зони (окрім Сполученого Королівства та Ірландії).

До слова, ЄС вводить онлайн-реєстрацію для безвізових подорожей.

Інфографіка: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

Фото: Dreamstime

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