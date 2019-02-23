ЄС впроваджує електронну попередню онлайн реєстрацію для громадян країн, які мандрують за умовами безвізового режиму.

Онлайн-реєстрація запрацює з 2021 року, повідомляє Державна міграційна служба України.

– Громадянин повинен буде пройти онлайн-реєстрацію у системі ETIAS. Реєстрація буде платною, строк її дії складатиме 3 роки (незалежно від кількості подорожей. – Ред.), а її вартість складе всього €7 (для осіб, молодших за 18 років реєстрація буде безкоштовною. – Ред.), – зазначили у ДМС.

У відомстві додали, що процедура не буде складнішою за онлайн реєстрацію на авіарейс.

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Нова система допоможе мандрівникам заздалегідь дізнається про можливі ускладнення із в’їздом до ЄС.

Нові правила набудуть чинності у 2021 році, до цього часу режим поїздок до ЄС залишатиметься незмінним.

Раніше Факти ICTV писали, що МЗС України проводить переговори про безвіз або спрощення візового режиму з 22 країнами.

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