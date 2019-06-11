Наступного року на 19-ти станціях столичного метрополітену з’являться автоматичні дефібрилятори.
Наступного року на 19-ти станціях київського метро з’являться сучасні аптечки, автоматичні дефібрилятори, а персонал пройде підготовку з домедичної допомоги, повідомила одна з учасниць ініціативи РеаніМетро Кіра Нечай.
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Дефібрилятор – прилад, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом електричного імпульсу.
Список станцій метро, на яких з’являться автоматичні дефібрилятори:
Червона гілка:
- Хрещатик
- Театральна
- Лісова
- Дарниця
- Арсенальна
- Вокзальна
- Політехнічний інститут
- Шулявська
- Святошин
- Академмістечко
Синя гілка:
- Майдан Незалежності
- Льва Толстого
- Почайна
- Контрактова площа
- Олімпійська
Зелена гілка:
- Золоті ворота
- Лук’янівська
- Осокорки
- Палац спорту
Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій метро або під час реконструкції обов’язково передбачатимуться туалети для пасажирів.