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У метро Києва з’являться дефібрилятори: список станцій

Наступного року на 19-ти станціях столичного метрополітену з’являться автоматичні дефібрилятори.

У метро Києва з’являться дефібрилятори: список станцій

Наступного року на 19-ти станціях київського метро з’являться сучасні аптечки, автоматичні дефібрилятори, а персонал пройде підготовку з домедичної допомоги, повідомила одна з учасниць ініціативи РеаніМетро Кіра Нечай.

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Дефібрилятор – прилад, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом електричного імпульсу.

 

Список станцій метро, на яких з’являться автоматичні дефібрилятори:

Червона гілка:

  • Хрещатик
  • Театральна
  • Лісова
  • Дарниця
  • Арсенальна
  • Вокзальна
  • Політехнічний інститут
  • Шулявська
  • Святошин
  • Академмістечко

Синя гілка:

  • Майдан Незалежності
  • Льва Толстого
  • Почайна
  • Контрактова площа
  • Олімпійська

Зелена гілка:

  • Золоті ворота
  • Лук’янівська
  • Осокорки
  • Палац спорту

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій метро або під час реконструкції обов’язково передбачатимуться туалети для пасажирів.

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