Наступного року на 19-ти станціях столичного метрополітену з’являться автоматичні дефібрилятори.

Наступного року на 19-ти станціях київського метро з’являться сучасні аптечки, автоматичні дефібрилятори, а персонал пройде підготовку з домедичної допомоги, повідомила одна з учасниць ініціативи РеаніМетро Кіра Нечай.

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Дефібрилятор – прилад, призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності шляхом електричного імпульсу.

Список станцій метро, на яких з’являться автоматичні дефібрилятори:

Червона гілка:

Хрещатик

Театральна

Лісова

Дарниця

Арсенальна

Вокзальна

Політехнічний інститут

Шулявська

Святошин

Академмістечко

Синя гілка:

Майдан Незалежності

Льва Толстого

Почайна

Контрактова площа

Олімпійська

Зелена гілка:

Золоті ворота

Лук’янівська

Осокорки

Палац спорту

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2019 року при проектуванні нових станцій метро або під час реконструкції обов’язково передбачатимуться туалети для пасажирів.