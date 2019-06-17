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Факти / Україна

США відправили в Україну вантаж гуманітарної допомоги

В Україну з США відправили вантаж медичної гуманітарної допомоги.

США відправили в Україну вантаж гуманітарної допомоги

З міста Денвер, штату Колорадо в Україну відправили два 40-ка футових контейнери медичного гуманітарного вантажу.

Все медичне обладнання буде розподілено між чотирма медичними закладами військового та дитячого спрямувань.

Ними стали Військово-медичний клінічний центр професійної патології особового складу Збройних Сил України (Ірпінь), Дитяча клінічна лікарня Охматдит (Львів), Дитяча лікарня міста Житомира та Житомирський реабілітаційний центр братів Кузьміних.

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США відправили в Україну вантаж гуманітарної допомоги / 6 фотографий

Як зазначили в посольстві, США і надалі сприятимуть реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ВМС отримають іще 4 патрульні катери Island від США.

Джерело: Посольство України в США

Фото: Посольство україни в США

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