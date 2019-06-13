Україна веде переговори щодо передання іще чотирьох патрульних катерів Island від США.

Україна веде переговори щодо отримання допомоги від США у вигляді чотирьох патрульних катерів Island.

Наразі необхідно визначитися з модернізацією комплексу радіотехнічного озброєння та різними технічними моментами.

Зазначені катери мають отримати таке озброєння як мінно-тральні модулі та американські протикорабельні ракети Гарпун.

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Військово-морські сили планують сформувати дивізіон з шести катерів Island, який контролюватиме морську зону поблизу України і виходитиме в Середземне море, аби надавати підтримку кораблям НАТО.

До слова, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україні потрібні комплекси протикорабельних ракет Нептун, аби стримувати Росію.