Україна веде переговори щодо передання іще чотирьох патрульних катерів Island від США.
Україна веде переговори щодо отримання допомоги від США у вигляді чотирьох патрульних катерів Island.
Наразі необхідно визначитися з модернізацією комплексу радіотехнічного озброєння та різними технічними моментами.
Зазначені катери мають отримати таке озброєння як мінно-тральні модулі та американські протикорабельні ракети Гарпун.
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Військово-морські сили планують сформувати дивізіон з шести катерів Island, який контролюватиме морську зону поблизу України і виходитиме в Середземне море, аби надавати підтримку кораблям НАТО.
До слова, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україні потрібні комплекси протикорабельних ракет Нептун, аби стримувати Росію.