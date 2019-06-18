Послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня.
Цього тижня не варто очікувати, що спека в Україні ослабне, оскільки це відбудеться не раніше наступного понеділка.
Спад спеки почнеться з західних областей і поступово охопить північ і центр країни. А вже 26-27 червня прохолодою повіє у південних і східних регіонах країни.
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– Ну, й знову свіжа, як гірська річка, надія! За попередніми прогнозами, послаблення спеки в Україні очікується 24-25 червня. Поступово: спочатку захід, потім північ, центр і вже аж з 26-27 червня стане легше і на півдні та сході.
До речі, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на цей тиждень.
Джерело: Наталка Діденко
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