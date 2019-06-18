Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на суму $250 млн.

Пентагон виділить $250 млн для посилення національної безпеки і оборони України.

Сума буде виділена за планом на 2019 рік і свідчить про те, що в США визнали, що Україна рухається шляхом реформ і демонструє неухильне виконання положень схвалених минулого року в законі Про національну безпеку.

У посольстві України в США зазначили, що вже розпочато процедури укладення контрактів на постачання обладнання та надання послуг для оборонного сектору України за рахунок бюджетних коштів.

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У пакет фінансової допомоги входить надання Україні не летального і летального видів зброї з акцентом на підтримку ВМС.

Також гроші підуть на обладнання для підтримки поточних навчальних програм, оперативних потреб, оборонної здатності Сухопутних військ та сил Спеціальних операцій України.

Для останнього будуть надані снайперські гвинтівки, гранатомети і протитанкові радари.

Нагадаємо, 5 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники та партнери Альянсу планують виділити €40 млн на підтримку України.

Джерело: Міністерство оборони США