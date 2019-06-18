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Факти / Україна / Політика

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром звільнення моряків

Володимир Зеленський обговорив із Франком-Вальтером Штайнмаєром функціонування Нормандського формату і звільнення моряків.

Зеленський обговорив зі Штайнмаєром звільнення моряків

Президент України Володимир Зеленський у Берліні провів переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Темами обговорень двох лідерів стали функціонування Нормандського формату і звільнення військовополонених Росією українських моряків.

Зеленський після зустрічі передав, що Штайнмаєр висловив підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.

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– Він був на Донбасі, коли усе починалося, – заявив президент України.

Як повідомлялося, Зеленський під час зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель обговорив питання санкцій проти Росії.

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