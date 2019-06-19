Серед пріоритетних поставок в Україну знаходяться протитанкові комплекси Javelin.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що серед пріоритетних поставок в Україну – протитанкові комплекси Javelin та антиснайперські системи.

Він додав, що Україна також планує закуповувати зброю у США.

Однак Волкер не уточнив про яке саме озброєння йдеться.

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– Дивлячись у майбутнє, ми повинні розглянути можливість постачання систем ППО, прибережної оборони… Всі вони дуже важливі, – сказав спецпредставник США.

До слова, посла Вільяма Тейлора призначили тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні.