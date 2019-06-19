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Факти / Україна / Політика

Сім’я Дмитра Тимчука: що відомо про близьких депутата

Дмитро Тимчук депутат від Народного фронту загинув внаслідок вогнепального поранення. З ким був одружений та чи мав дітей – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Сім’я Дмитра Тимчука: що відомо про близьких депутата

У Києві знайшли мертвим з вогнепальним пораненням координатора групи Інформаційний спротив, депутата від Народного фронту Дмитро Тимчука.

Попередньої версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення нагородної зброї.

Дмитро Тимчук одружений. Дружину звати Ганна. Дітей у народного депутата немає.

Він військовий експерт і у 2014 році став першим, хто інформував про події в Криму і на Донбасі та почав протистояти російській пропаганді.

Нагадаємо, вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.

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