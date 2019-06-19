Дмитро Тимчук депутат від Народного фронту загинув внаслідок вогнепального поранення. З ким був одружений та чи мав дітей – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У Києві знайшли мертвим з вогнепальним пораненням координатора групи Інформаційний спротив, депутата від Народного фронту Дмитро Тимчука.
Попередньої версією слідства є те, що Тимчук застрелився під час чищення нагородної зброї.
Дмитро Тимчук одружений. Дружину звати Ганна. Дітей у народного депутата немає.
Він військовий експерт і у 2014 році став першим, хто інформував про події в Криму і на Донбасі та почав протистояти російській пропаганді.
Нагадаємо, вранці 19 червня загинув Дмитро Тимчук.
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