У Міністерстві оборони України спростували інформацію, що Володимир Зеленський призивався на військову службу у 2014-2015 роках.

У Міноборони України спростували інформацію, що Володимир Зеленський ухилявся від мобілізації у 2014-2015 роках.

– Військову службу у Збройних силах не проходив, на військову службу за мобілізацією протягом 2014-2015 років не призивався, – сказано у міністерстві.

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Також йдеться, що Зеленський перебуває на військовому обліку в металургійному-Долгінцевському військкоматі Кривого Рогу Дніпропетровської області. Він пройшов медкомісію і визнаний придатним до військової служби.

Раніше, а саме 13 квітня 2019 року, була оприлюднена інформація, що Зеленський був оголошений у розшук через те, що не з’являвся у військкомат за повістками для призову за мобілізацією 15 квітня 2014 року, 23 червня 2014 року, 15 серпня 2014 року, 10 травня 2015 року.