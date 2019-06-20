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Зеленський підтримує масштабну приватизацію

Володимир Зеленський заявив, що підтримає масштабну приватизацію.

Петиція за відставку Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтримує масштабну приватизацію. Він зазначив, що державі не потрібні непрофільні активи.

– Україні як державі треба позбутися непрофільних активів. Тому я підтримую масштабну приватизацію.

Президент пояснив, що держава – це сервіс, який створює умови для роботи бізнесу, а не конкурує з ним.

Читайте: СБУ має зупинити тиск на бізнес – Баканов

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу президента та реорганізацію АП.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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