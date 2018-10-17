До Дня захисника України співробітники Фармак вже втретє провели акцію Я працюю один день для армії. В рамках акції було зібрано близько 800 тис грн.

Ці кошти будуть спрямовані на придбання та облаштування на узбережжі пересувних модульних будиночків для спецпідрозділу Маріупольського загону морської охорони Державної прикордонної служби України, який патрулює кордони України в Азовському морі.

Це вже втретє ПАТ Фармак проводить подібну благодійну акцію. Я працюю один день для армії проходили на підприємстві у 2015 та 2016 роках. Завдяки добрій волі та свідомій позиції співробітників, вдалося зібрати понад 1 млн грн. Кошти, зібрані фармаківцями, були спрямовані на закупівлю пересувних вагончиків для прикордонників, а також укомплектовування їх необхідними меблями, кондиціонерами, холодильниками та запасами провізії.

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Загалом з 2014 року на підтримку армії Благодійним фондом Фармак було надано допомогу на суму понад 6 млн грн.

Ці кошти були спрямовані на закупівлю бронежилетів, військової форми, взуття, засобів індивідуального захисту, аптечок з медикаментами, необхідними в польових умовах, тощо.

Також допомога була надана на придбання сучасного обладнання для покращення матеріально-технічної бази військових частин: приладів нічного бачення (тепловізорів), радіостанцій, генераторів, запасних частин для ремонту військової техніки, автохолодильників, бензопил, наметів, спальних мішків тощо. Постійно надається допомога лікарськими препаратами