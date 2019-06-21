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Факти / Україна

У Києві через спеку діоксид азоту у повітрі у шість разів перевищує норму

Спека у Києві сприяє накопиченню у повітрі шкідливих домішок.

Забруднення повітря у Києві

Рівень забруднення повітря діоксидом азоту у деяких районах Києва на 21 червня перевищує норму у шість разів.

Найгірша ситуація в районах Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

Читайте: Забруднення повітря у Києві перевищує норми

За прогнозами синоптиків, така спекотна погода утримається у Києві до 24 червня, що сприяє накопиченню у повітрі шкідливих домішок.

До слова, протягом тижня в Україні переважатиме суха погода, а дощів слід очікувати у західних областях.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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