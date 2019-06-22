Влада Молдови має намір залучити українських експертів для створення Антикорупційного бюро.

Прем’єр-міністр Молдови Майя Санду заявила про намір створити Антикорупційне бюро і запросити українських експертів.

За її словами, Антикорупційне бюро необхідно створити за два тижні.

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– Ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб перейняти досвід цих країн, – сказала вона.

Прем’єр зазначила, що в бюро увійдуть іноземні експерти в чиїх країнах правосуддя “добре працює і є незалежним”.

Вона додала, що Молдова потребує консультацій, щоб правильно розставити пріоритети.

Нагадаємо, 11 червня Велика Британія, Німеччина, Польща і Франція оприлюднили спільну заяву щодо кризи в Молдові. Вони підтримали новий уряд країни, сформований після виборів більшістю в парламенті.