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Криза у Молдові: США закликають партії до переговорів

Державний департамент США закликав врегулювати політичну кризу у Молдові шляхом переговорів.

Прапор Молдови

Через політичну кризу у Молдові Держдепартамент США звернувся до партій країни із закликом вирішити проблему за допомогою переговорів.

– Сполучені Штати закликають всі партії Молдови проявити стриманість і домовитися про шляхи просування вперед за допомогою політичного діалогу. Парламентські вибори 24 лютого були конкурентними і у відповідності з основними правами, – йдеться у заяві речниці Держдепу Морган Ортагус.

У Державному департаменті додали, що на виборах була виражена політична воля народу і вона має дотримуватися без втручання.

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Сполучені Штати підтримуватимуть прагнення Молдови до демократичного майбутнього.

До слова, Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою.

Джерело: U.S. Embassy Moldova

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